شاهد إطلالة سلمى أبو ضيف في الحجر الصحي

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة.

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة غريبة بفستان أسود دون أظهار ملامحها، وهي تقف وأمامها بعض الشراشيب التي تخفي وجهها واعتمدت سلمي علي الفستان إكسسوارات ضخمة باللون الذهبي بأسورة وكوليه.

وكتبت سلمي ابو ضيف علي صورتها "I miss dressing up and playing extra. Quarantine days, will you finish soon! وتعني أفتقد ارتداء الملابس واللعب الإضافي.أيام الحجر الصحي ، هل ستنتهي قريبًا!

