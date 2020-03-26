نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها جديدة. وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة غريبة بفستان أسود دون أظهار ملامحها، وهي تقف وأمامها بعض الشراشيب التي تخفي وجهها واعتمدت سلمي علي الفستان إكسسوارات ضخمة باللون الذهبي بأسورة وكوليه. وكتبت سلمي ابو ضيف علي صورتها "I miss dressing up and playing extra. Quarantine days, will you finish soon! وتعني أفتقد ارتداء الملابس واللعب الإضافي.أيام الحجر الصحي ، هل ستنتهي قريبًا! Advertisements قد يهمك أيضا: انتقادات لاذعة لسلمى أبو ضيف بسبب ملابسها الجريئة سلمى أبو ضيف توافق على الانضمام لمسلسل "بني يوسف"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد إطلالة سلمى أبو ضيف في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.