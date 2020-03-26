نجلاء بدر تحذر جمهورها من فيروس كورونا

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة عبر حسابها على إنستجرام "مقسومة نصفين الأول كنبة فى منزل والثاني سرير في المستشفى وعلقت على الصورة:" القرار بيدك، خليك فى بيتك وسط أهلك".

وكانت قد نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ظهرت بها صورة دكتورة وهى ترتدى تاجا، وكتبت على صفحتها: "ربنا يحفظهم على قد عطائهم وتعبهم".

ومؤخرًا نشرت نجلاء بدر صورة لغسيل اليد بالماء والصابون وعلقت عليها قائلة: "لا تنسى أن تغسل يديك لا تلمس أنفك او فمك او عيونك إلا بعد غسيل اليد اغسل يدك على قد ما تستطيع لمده ٣٠ ثانيه كل ربع ساعة او لو لمست حاجة وعايز تلمس وجهك".

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