شريهان تنشر الوصفة الاكيدة للقضاء على كورونا

نشرت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمى على تويتر فيديو ساخر جديد تتحدث فيه عن الوصفه الأكيده للقضاء على كورونا. جاءت تعليقات متابعيها على الفيديو كالاتى: ايام التليفزيون الجميل ..كانو ٣ قنوات

بالنسبه للحنتيت خلصان ينفع احط بصل كتبت كل شيء في الليسته ورايح السوبر ماركت اشتريه حالا... ✍???? بس ممكن حد يقولي منين اشتري عين العفريت يا جماعة؟ وبعدين العين سليمة ولا مفقوعة؟ Advertisements قد يهمك أيضا: شريهان تحتضن شابا وتوجه له رسالة عبر إنستغرام شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ نور خطاب

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