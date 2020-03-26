نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له وهو يرتدي قفازات يد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وغطت تلك القفازات ساعة يده. وعلق على الصورة قائلا: "دلوقت أنسي الوقت، متزهق علشان عمرك ميتبعزقش. وكان قد نشر الفنان أحمد حلمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو يدعو فيه المواطنين بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج. وعلق على الفيديو قائلا: "أبوس إيديكم خليكم في البيت". Advertisements قد يهمك أيضا: معلومات لم تعرفها عن أبناء أحمد حلمي ومنى زكي أحمد حلمي يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مهمة من أحمد حلمي لجمهوره بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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