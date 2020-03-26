شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا تقضى داليا مصطفى يومها فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصت النجمة داليا مصطفى ”الخليج 365”، بفيديو وهى تستغل وقتها في حموم وتسريح "موكا" الكلب، أو تذاكر لأولادها التي شبهتهم بموكا، ورد عليها ابنها وقال قصدها أنا، وقالت داليا لـ"الخليج 365"، إنها تبذل قصارى جهدها للحفاظ على صحة أفراد أسرتها، وعدم انتقال أى عدوى إليهم.

Advertisements

وأكدت داليا مصطفى على أنها تلزم بالبقاء فى المنزل هى وأولادها وتجنيبهم أى اختلاط خلال هذه الفترة، مطالبة الجميع بتحمل المسئولية والبقاء فى المنازل للحفاظ على صحة أسرهم، والحد من انتشار الفيروس لتخطى هذه المرحلة بسلام.

يشار إلى ان أخر اعمال داليا مصطفى "حواديت الشانزليزية"، الذى ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".