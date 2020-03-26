شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يوجه نصيحة بطريقته الكوميدية لتجنب الملل فى العزل المنزلى.. ما هى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد حلمى، نصيحة بطريقته الكوميدية إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لتساعدهم على عدم الشعور بالوقت والملل بسبب البقاء فى العزل المنزلى، فى ظل الإجراءات الوقائية التى تتبعها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المصريين، حيث فرضت الدولة حظر تجول لمدة أسبوعين لتقليل الكثافات فى الشوارع.

ونشر الفنان أحمد حلمى، صورة ليده وهى مغطاه بـ"جوانتى"، والذى تعمد استخدامه فى تغطيه ساعة يرتديها فى يده، مطالبًا متابعيه بعدم التركيز مع الوقت والساعة حتى لا يشعروا بالملل خلال فترة بقائهم بالمنزل بسبب إجراءات حظر التجول والعزل المنزلى، وكتب حلمى فى تعليقه على الصورة: "دلوقت انسى الوقت.. متزهقش عشان عمرك ميتبعزقش.. خليك فى البيت.. خليك آمن".





يأتى هذا بعد يومين فقط، من مطالبة الفنان الكوميدى أحمد حلمى، متابعيه بالمكوث فى المنزل، منعا لتفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل، حيث قال - حينها - "اقعدوا فى البيت، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، العب معاهم، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاته، وألف محشى".

وكان قد قال حلمى فى فيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر: "زى مانتوا شايفين لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفى سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، هتتبسط اقعد العب معاهم، والله بجد، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاته، وألف محشى، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك فى البيت، أحمد حلمى فى البيت".

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ويعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومى فؤاد، لطفى لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه فى حين أن هناك فيلمين تخطوا 100 مليون جنيه فى نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".

وحرص النجم أحمد حلمى الأيام الماضية على توعية متابعيه وجمهوره بضرورة غسل اليدين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونشر حلمى فيديو جديد له عبر حسابه بإنستجرام من أحد مشاهد فيلمه "ألف مبروك".

وظهر حلمى فى مقطع الفيديو الذى نشره فى إشارة منه لضرورة غسل اليدين، وهو داخل إحدى دورات المياه ويطالب أحدهم بغسل يديده قائلا: "سلم على الحنفية قبل ما تسلم عليا"، معلقاً على الفيديو: "بلاش سلامات".