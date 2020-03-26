شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى عن ترك الحيوانات الأليفة على الطرق بسبب كورونا: "ما بينقلوا للإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هيفاء وهبى، رسالة جمهورها بنشر صور حيواناتهم الأليفة من كلاب وقطط لتخلى البعض عنها على الطرق، حيث يظن الكثير أنها تنقل إلى الإنسان فيروس كورونا، موضحة أن منظمة الصحة العالمية نفت ذلك، وأنها لا تنقل إلا السعادة، ولا يستحقوا التخلى عنهم.

ونشرت هيفاء وهبى، صورة كلب يضع كمامة، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت:" منظمة الصحة العالمية أكدت انو الكلاب والقطط ما بينقلوا كورونا للإنسان".

وأضافت هيفاء أن الكثير يتركون حيواناتهم على الطرق بسبب ذلك، قائلة: "بس في كتار عم بيتركوا حيواناتهم الأليفة على الطريق.. انشروا صور تنأكد للعالم انهم ما بينقلوا إلا السعادة وما بيستحقوا تتخلوا عنهم!".



هيفاء وهبى

يشار أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى وباقى أسرة مسلسلها الرمضانى "أسود فاتح"، ينتظرون استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقف العمل بشكل تام، بسبب إجراءات السلامة الوقائية التى تتبعها الحكومة اللبنانية، ورفضها أى أعمال تقوم على التجمعات، حيث يتم تصوير العمل بالكامل هناك.

وتجسد هيفاء ضمن أحداث مسلسلها الرمضانى "أسود فاتح"، دور "رانيا خطاب"، وهى سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع التى تقوم بتصدير المواد الغذائية، وفى نفس الوقت هى شقيقة شريف سلامة وزوجة معتصم النهار.

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مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فارس رحومة وزكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.