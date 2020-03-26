شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة : كافة البرامج الحوارية تعمل طوال أيام الأسبوع فى مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن جميع برامج القنوات التابعة للشركة المتحدة سيتم عرضها في مواعيدها السابقة، موضحا أن برامج "مساء dmc"، و"كل يوم" على قناة ON و "من مصر"، على CBC و"الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة ستعمل طوال أيام الأسبوع فى مواعيدها المعتادة وذلك أثناء أيام فرض حظر انتقال المواطنين.

جاء ذلك بناء على قرار رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك اهتماما بعرض مزيد من المحتوى الهادف الذى يهم المشاهدين خلال الظروف الراهنة الاستثنائية التى يمر بها العالم.