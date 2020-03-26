شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعو المصريين للبقاء فى المنزل ويوجه نصائح للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان تامر حسنى، رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ليحثهم على البقاء فى المنزل والالتزام بإجراءات حظر التجول التى فرضتها الحكومة للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكد تامر أن فترة الأسبوعين التى حددتهم الدولة للعزل المنزلى هما أهم فترة الآن لتخطى هذه الأزمة.

وقال تامر حسنى، فى تغريده عبر "فيس بوك"، "أسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضرورى.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله وربنا هيفرجها علينا.. المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. اشرب ميه كتير ومشروبات ساخنة.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم اعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك".





وأضاف "تعامل إن كل من حولك مريض وأنت بتحمى نفسك منهم.. أو كأنك أنت المريض وحريص إن لا تُعدى أحدا منهم.. معلش نستحمل أسبوعين أرجوكم.. والله هتفرق معانا كلنا وهنحس الفرق بسرعة وهنعدى بعون الله".

Advertisements

ويشار إلى أن النجم تامر حسنى كان قد طرح ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقى، وذلك بعد انتشار السريع لفيروس كورونا الذى ‏يعانى منه العالم أجمع، وتقول كلمات الابتهال: "انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا ‏بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة إلا لما تروح من ‏إيدينا، يارب ارحم ضعفنا وضمة عيالنا فى حضننا، وبحق ‏قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا".‏

كما حرص النجم تامر حسنى، على تقديم الدعم للأطباء ‏والممرضين الذين يتواجدون داخل المستشفيات على مدار ‏الساعة لمساعدة المصابين بفيروس كورونا المسجد "كوفيد 19"، ومحاولة التصدي لانتشاره، وقام بتغيير صورة ‏الحساب الشخصي له بصورة للأطباء وهم يحتضنون الكرة ‏الأرضية.‏

ووجه حسنى، رسالة عبر حسابه بمواقع السوشيال ميديا، ‏قائلاُ "أطباء وممرضين وكل من يساعدهم هفضل ادعيلكو ‏طول عمرى، ارجوكم الصورة دى عمرنا ما ننساها والناس ‏دى لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خالص، اللهم ‏احفظهم واحميهم واحفظ اهاليهم ورغم انى بكتب الكلام دا ‏من اول يوم هفضل اكتب كل شوية، ولكل الأطباء ‏والممرضين انا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي ‏وما اديتلوش تعظيم سلام".‏