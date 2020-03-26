شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى من خلال ”الخليج 365”: ربنا يحفظنا ونقعد فى البيت عشان نعدى الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد العوضى في حملة ”الخليج 365” خليكم في البيت والالتزام بالقواعد والتعليمات التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار خطة السيطرة على فيروس كورونا، حيث وجه العوضى نصيحته للجمهور بالالتزام بمواعيد الحظر، والجلوس في المنزل من أجل سلامة الجميع، حتى نعبر تلك الأزمة على خير.

ولفت العوضى الانتباه من خلال الفيديو، أن هناك بعض الأنشطة الى تم غلقها بسبب الحظر، مثل الجيم والكافيهات، وممكن أن نجد بديلا لها مثل التدريبات المنزلية، والقراءة ومشاهدة الأفلام وخلافه، حتى لا يشعر أحد بملل .

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أحمد العوضى ينتظر عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، المقرر عرضه على منصة wtch it الرقمية، خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.

مسلسل "شديد الخطورة" يتناول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومى ، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن مواعيد عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، المقر عرضه في رمضان المقبل، إذ يقدم شخصية الارهابى "عشماوى" خلال الأحداث، والمسللس من تـأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى.