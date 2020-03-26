شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فهمى: خليك فى البيت تحفظ نفسك وعيلتك ومتصدقوش السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد فهمى بعض النصائح للجمهور من خلال حملة الخليج 365 "خليك في البيت"، من أجل سلامة الجميع والالتزام بضوابط الحظر التي أطلقتها الحكومة المصرية ، قائلا : أكيد كلنا عايزين نشوف بعض ونزور بعض، لكن في الظروف اللى احنا فيها بتحتم علينا نلتزم في البيت، عشان العيلة والأصدقاء واولادك، عشان محدش يصر، اسبوعين وكل حاجة هتكون كويسة، ونرجع لحياتنا الطبيعية ، وأوضح فهمى، أنه يجب أن لا نهتم بكل ما ينشر على السوشيال ميديا، خاصة أنها مليئة بالأكاذيب والاشاعات، خلينا قاعدين في البيت من أجل سلامة الجميع .

يشار إلى أن أحمد فهمى يشارك في بطولة مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وورشته الكتابية وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وأحمد فهمى وشريف سلامة وروجينا ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق. كما يشارك أحمد فهمى مع أعضاء فريق "واما" فى مسلسل إذاعى لأول مرة ، من المقرر إذاعته فى رمضان المقبل.