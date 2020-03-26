شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "القاهرة كابول" فى انتظار انتهاء العزل الصحى للسفر إلى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر صناع مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، قرار انتهاء العزل الصحى والحظر، الذى اتخذته الحكومة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث من المقرر أن يصور صناع المسلسل عدة مشاهد خارجية هناك، وذلك تطلباً لقصة العمل، الذى يكتبها عبد الرحيم كمال، ويخرجه حسام على، وتقوم على إنتاجه شركة سينرجى .

ويستأنف مخرج العمل التصوير بعد غد السبت بعد راحة عدة أيام، نظراً لانطلاق التصوير فى وقت متأخر، وهو ما يجعل مخرج العمل حسام على يضع خطة مكثفة للانتهاء من التصوير فى أقرب وقت ممكن .

وانطلق تصويرالمسلسل يوم 8 فبراير الماضى، واستقبل استديو الأهرام المشاهد الأولى، التى جمعت كل من نبيل الحلفاوى، وحنان مطاوع، ونورمحمود، واستمرالتصوير لمدة 5 أيام، ثم انتقل بعدها مخرج العمل إلى ديكورات أخرى داخل نفس الاستديو.

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ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سويا مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققا نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

"القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.