تامر حسني يطرح ابتهالا دينيا لرفع بلاء «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح الفنان المصري تامر حسني ابتهالًا دينيا بصوته، وأطلق عليه اسم دعاء عن رفع البلاء.

الفنان المصري اعتمد في الابتهال على المناجاة والدعاء لرفع الابتلاء عن العالم، وهو من كلمات وألحان تامر حسني، ورؤية موسيقية عبد الرحمن شوقي.‏

وتقول كلمات الابتهال: “انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة غير لما تروح من إيدينا، يارب ارحم ضعفنا، وضمة عيالنا في حضننا، وبحق قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا”.

وكان الفنان المصري تامر حسني قد وجه مؤخرا مجموعة من النصائح لجمهوره لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”.

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تامر كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني.. بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا.. كل شويه اشربوا مياه أو مشروبات دافئه أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيره كلهم حلوين”.

وأضاف: “اجعلوها عاده ثبتوها كل شوية نشرب مياه مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه.. و نفكر بعض كل يوم ان شاء الله اول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري و حياة أحبابكم”.

وتابع: “نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا ((اشرب مياه حالاً بعد اذنك)).. نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد في حفظ الله”.