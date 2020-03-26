نيكول سابا تتضرع للعذراء للتخلص من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تضرعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، للعذراء وذلك للتغلب على فيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

نيكول سابا، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “نتضرّع إليك يا “عذراء” كي نتخطّى هذه الأزمة ولكي تشفي جميع المرضى وتحمينا من هذا الوباء الشرير.. خليك بالبيت أحمي حالك وعيلتك”.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من اليوم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 333 حالة ثبتت إيجابيتها من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية.

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النجمة اللبنانية نيكول سابا كانت قد شاركت الفانز بصورة لها خلال استعدادها للسفر، مرتدية كمامة وقفازات، وبدلة جلدية سوداء تغطي شعرها وكل جسدها، وارفقت الصورة بكلمات شجعت فيها متابعيها على اتباع نفس أسلوبها للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، حيث كتبت: «القاية خير من علاج ولا داعي للتهويل، يا لهوي ي ي ي ي ي »، حيث تمنى لها متابعوها رحلة سالمة.

من ناحية أخرى، تم إلغاء الحفل الغنائي الذي كان مقررًا لنيكول أن تحييه في مصر بمناسبة عيد الأم بمشاركة الفنان المصري تامر حسني، وذلك بأحد النوادي الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بسبب قرار إلغاء الحفلات منعًا للتزاحم للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

أغنية «صورة سيلفي» كانت آخر ما طرحته نيكول سابا على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، والذي عُرض رمضان 2018، وشاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن.