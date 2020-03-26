مصطفى خاطر «دفعة محمد صلاح» فى رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 يواصل الفنان والنجم المصري الشاب مصطفى خاطر، تسجيل مسلسل إذاعى جديد يحمل عنوان “دفعة محمد صلاح”، والذى سيتم إذاعته فى رمضان القادم 2020 على راديو النيل. ومن المقرر أن يشارك في بطوة العمل كل من مى كساب وأنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر. المسلسل الجديد من تأليف عمر طاهر، ومن إخراج خالد الشوربجى فى أولى تجاربه الإذاعية، وموسيقى وألحان محمد راجح، ومهندس الصوت محمد فتحى. وتدور أحداث المسلسل الجديد فى إطار كوميدى حول كابتن حلمى، والذى كان زميلا لـ اللاعب الدولى المصري محمد صلاح فى فريق الناشئين فى مصر وكان منافسا له لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للافضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم “محمد صلاح” بحثا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب.

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