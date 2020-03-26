هند صبري تعلن توقف مسلسلها.. وتؤكد: لن نكون جاهزين لموسم رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري أن شركة “سينرجي”، الشركة المنتجة لمسلسل “هجمة مرتدة” الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد عز، أوقفت التصوير بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة التونسية أكدت أن أغلب المسلسلات لن تستطيع اللحاق للعرض بشهر رمضان بسبب وقف التصوير، حيث قالت: “العالم العربي كله ينتظر شهر رمضان، لكن أكاد أجزم أننا لن نكون جاهزين لموسم رمضان”.

وأضافت، في مداخلة مع برنامج “حوار” على قناة “فرانس 24”: “بالتأكيد عدم عرض هذه الأعمال في رمضان سيسبب خسائر للمنتجين والقنوات، كذلك للعمال والفنيين، وعددهم كبير ممن يعملون بالأجر اليومي في صناعة الفن فى مصر، ويحتاجون لمساعدة ودعم من كل الفنانين، وهذا هو دور الفنانين الوقوف إلى جانب هؤلاء فى هذا التوقيت”.

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ومسلسل “هجمة مرتدة” يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد نشرت مؤخرا صورة من طفولتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ودعت عدد من الفنانين لخوض هذا التحدي، وهم الفنانة منة شلبى، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة كندة علوش، والفنان عمرو يوسف.

هند كتبت: “تحدي_الملل.. لازم نقعد في البيت .. كلنا.. كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها أنا بدأت بصورة غالبًا في فرح أو عيد .. ورونا صوركم”.

وأضافت: “أتحدى @salmaabudeif @kindalloush @mennagram و @amryoussefofficial #خليك_بالبيت #خليك_فالدار #covid_19”.