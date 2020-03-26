بعد توقف مسلسلها، الممثلة يسرا “كله بأمر الله”

قرر صناع مسلسل “دهب عيرة” للنجمة يسرا (كتابة احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز وانتاج العدل غروب) ايقاف التصوير مؤقتاً لمدة 10 أيام حماية من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة ان عدد كبير من فريق العمل يتواجد في الغرفة نفسها. ومن المقرر أن يستأنف صناع العمل التصوير في الأسبوع الثاني من شهر إبريل.

في نفس السياق، كانت الممثلة يسرا قد أكدت في مقابلة ان أثناء التصوير أخذت احتياطاتها بشكل كبير وكل فترة العمل هناك من يقوم بتعقيم المكان بشكل متواصل.

Advertisements

كما وجهت شكرها الى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ووزيرة الصحة الذين يعملون بطريقة جيدة جداً. كما وجهت دعوة الى الجميع بالتزام منازلهم.

يسرا عبّرت عن خوفها من هذا الوباء وهي من جهتها أخذت احتياطاتها الوقائية.

ورداً على سؤال هل هي خائفة أن لا يلحق مسلسل “دهب عيرة” شهر رمضان؟ قالت “لا أحد يعلم شيئاً وكله بأمر الله”.