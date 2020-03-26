هيفا وهبي تطلق صرخة.. وماريتا الحلاني تلاقيها في أول الطريق

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Mar 26, 2020
على الرغم من تسجيل حالة إصابة كلب بعدوى فيروس كورونا في هونغ كونغ، فلا يوجد حتى اليوم دليل علمي على إمكانية انتقال عدوى الفيروس من كلب أو قط أو أي حيوان أليف الى الإنسان وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت ان مرض كورونا ينتشر بشكل أساسي عن طريق القطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم.
ورغم تطمينات منظمة الصحة العالمية إلا ان هناك من تخلى عن حيواناتهم الأليفة وتركهم على الطريق، ما دفع بالنجمة هيفا وهبي لاطلاق صرخة، مشددة ان منظمة الصحة العالمية أكدت ان الكلاب والقطط لا ينقلان الكورونا الى الإنسان ولكن كثر تركوا حيواناتهم الأليفة على الطريق. وختمت تعليقها طالبة من الجميع أن ينشروا صور Dog face Cat face ليتأكد الجميع ان الحيوانات الأليفة لا ينقلون إلا السعادة ولا يستحقون أن تتخلوا عنهم.
ما هي إلا لحظات حتى بدأ رواد الانترنت بالتفاعل مع تغريدة هيفا وهبي واول من نشر صورة لها، الفنانة ماريتا الحلاني التي نشرت صورتها وهي تحتضن كلبها الأليف.
وتواصل منظمة الصحة العالمية رصد آخر الأبحاث في هذا المجال وغيره من المواضيع المتصلة بفيروس كورونا وتحرص على تحديث هذه المعلومات كلما توفرت استنتاجات جديدة في هذا الصدد.
نذكر ان هيفا وهبي تتخذ من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منبراً للتوعية، بالاضافة الى التبرع لجميعات خيرية لمساعدة المحتاجين في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي الخطر الذي يمر على لبنان جراء تفشي فيروس كورونا.
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