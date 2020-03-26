بيرين سات تفاجئ الجمهور بتصريحها من داخل الحجر المنزلي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة التركية بيرين سات، 36 عاما، أن الحجر الصحي المنزلي الذي تعيشه من أيام قليلة تفاديا للإصابة بفيروس كورونا المستجد جعلها تشعر بندم شديد على مشاكلها مع زوجها المغني كنان دوغلو، مشددة على أن بقاءها معه داخل الحجر جعلها تعيد حساباتها.

وأضافت الفنانة بأنها قد مرت سابقا بالكثير من المشاكل، التي لم تُخفها عن أحد من جمهورها، كما أنها لم تُنكرها سابقًا بل كانت تتجاهل أسئلة الصحفيين وأصدقائها بشأن حياتها الخاصة.

وأوضحت بأن الحجر المنزلي مع زوجها كنان قد علّمها التمسك به أكثر من أي وقت سابق، وجعلها تندم على العديد من القرارات التي كانت قد اتخذتها بسبب تسرّعها حول علاقتها بزوجها.

واعترفت بطلة مسلسل "العشق الممنوع" بأنها شعرت مع زوجها بأن الحياة بينهما أصبحت كارثية، وهو ما قادهما للتفكير بالانفصال، لكن الحب انتصر في النهاية، وقالت:" الآن أقول ألا معنى للحياة بلا كنان، ومجرد التفكير بخسارته يدمرني”.

واختتمت حديثها بأن فيروس كورونا المستجد قد علّمها رغم قساوته، ألا تفقد محبيها في لحظة تسرع، وأن تفكر مئة مرة قبل الابتعاد عنهم.

وكانت سات وزوجها دوغلو، قد أخضعا أنفسهما للحجر الصحي الذاتي في منزلهما مدة 14 يوما، وذلك بعد عودتهما من بريطانيا.

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ويأتي اتخاذ الثنائي التركي لهذا القرار، في ظلّ انتشار فيروس كورونا، وأيضا بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرّضا لها، بسبب قيامهما بجولة أوروبية في الفترة الأخيرة، وعودتهما دون اتخاذ التدابير اللازمة.

وفي سياق ذلك؛ أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وأوضح قوجة بحسب وكالة "الأناضول" أنه تم إجراء 5 آلاف و35 اختبارا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أظهرت إصابة 561 شخصا بالفيروس، مبينا أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في تركيا، ارتفع إلى ألفين و433 حالة.

وعالميا وصل عدد وفيات فيروس كورونا حتى عصر الخميس إلى 22184، وعدد المصابين إلى 495086، وهذه الأرقام تتصاعد في كل لحظة.