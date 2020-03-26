عبدالله بوشهري يخرج من الحجر الصحي.. ويوجه رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان الكويتي ذو الأصول الإيرانية عبدالله بوشهري عن خروجه من الحجر الصحي بعد مضي قرابة الشهر على عزله بعد عودته من خارج الكويت.

وكتب بو شهري عبر "تويتر": الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرآ وزارة الداخلية شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني".

وظهر بو شهري برفقة شقيقه محمد وهو في السيارة ذاهبا إلى منزله.

وكان الفنان عبدالله بوشهري قد تم عزله في الحجر الصحي فور عودته من إيران، من أجل إجراء كافة الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، وهو الإجراء الاحترازي الذي تقدم عليه دولة الكويت وتطبقه على القادمين من الدول التي رُصد فيها إصابات بفيروس كورونا، وبعد مضي 14 يوما، تم نقله إلى مكان آخر للتأكد من حالته الصحية والتي ظهرت نتيجتها مؤخرا سلبية.

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وفي بداية أزمته قال بوشهري إن أول شائعة أطلقت عليه وأزعجته هي ما تردد بأنه وصل الكويت وذهب إلى الفحص ثم عاد إلى منزله، والشائعة الثانية كانت أنه ذهب إلى الفندق مع المسافرين وتم فحصه ولكنه لم يقم معهم وعاد إلى منزله ويواصل حياته بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح خرج بتأكيد رسمي أفاد بأن الفنان الكويتي ما زال يقيم في الفندق الخاص بالحجر الصحي، ويجري كافة الفحوصات اليومية ولن يخرج إلا بعد 14 يوما وهي مدة العزل، حتى يتم التأكد من خلوه من أي فيروس.

وأضاف عبدالله بوشهري أن الشائعة الثالثة التي أطلقت عليه والتي دفعته للخروج بفيديو من أجل الرد، هي أنه مصاب بفيروس كورونا، مؤكدا على أن هذا الكلام عار من الصحة تماما.

وأبدى عبدالله بوشهري استغرابه من إطلاق شائعة إصابته بفيروس كورونا من قبل حسابات موثقة، مؤكدا أنه لم تظهر عليه أية أعراض خاصة بفيروس كورونا حتى الآن، خاتما حديثه لمطلقي هذه الشائعة بـ "حسبي الله ونعم الوكيل".

يشار إلى أن عبدالله بو شهري قد امتنع في الأيام الأخيرة من العزل من تصوير يومياته من داخل العزل كما جرت العادة، ولم يفصح حينها عن سبب امتناعه.