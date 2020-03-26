مجد القاسم يطرح اغنية "خليك في البيت" ويستعرض فيها طرق الوقاية من الفيروس

طرح الفنان مجد القاسم، أغنية جديدة تحمل عنوان “خليك في البيت “ من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك ".

وتم تصوير الاغنية لحث الشعب على البقاء في منازلهم، والالتزام بالتوعية من أخطار فيروس كورونا، واتباع تعليمات الوقاية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الدولة في الحد من انتشار الوباء و السيطرة عليه.

الأغنية من تأليف صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، و توزيع خالد عرفة، و تم تسجيلها باستوديو مقام، وحضر التسجيل من روتاري هليوبولس والنزهة رئيس سابق مايكل نصيف، و الموزع خالد عرفة، وسيتم عرضها خلال ساعات.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

مجد القاسم يوشك على إنهاء تسجيل ألبوم «باقة ورد»

مجد القاسم يستعد لإحياء الدورة الاولى من مهرجان اليوم الدولي