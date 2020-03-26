أحمد خالد صالح يكشف عن دوره في "الفتوة"

يواصل الفنان أحمد خالد صالح، تصوير مشاهد دوره في أحداث مسلسله الجديد "الفتوة"، المقرر عرضه في رمضان 2020. وشارك أحمد خالد صالح، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بصورة من داخل كواليس المسلسل. وكشف أحمد خالد صالح، تفاصيل دوره من خلال الصورة وعلق عليها: "الشيخ مبروك من مواليد 1824". "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي. Advertisements قد يهمك ايضا: هانى مهنا فى موقف محرج بعد خطوبة ابنته هنادى على أحمد خالد صالح أحمد خالد صالح يؤكد أنه لا يملك صفحة على موقع التواصل "فيس بوك"

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