دنيا سمير غانم توقف تصوير فيلمها الجديد

القاهرة - لايف ستايل
أوقف فريق عمل فيلم "تسليم أهالي"، تصوير أحداث العمل الجديد للنجمة دنيا سمير غانم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلمنا أن دنيا صورت عدد كبير من مشاهد عملها الجديد، والذي كان من المنتظر طرحه في موسم أعياد الفطر المقبلة، إلا أن التوقف قد يهدد حدوث ذلك ويتم تأجيل عرضه لعيد الاضحى.
فريق عمل الفيلم من المنتظر أن يستكمل التصوير بعد حوالي أسبوعين من الآن، وذلك بعد استقرار أحوال البلاد الصحية، تلاشيًا لأي أشتباه في حالات عدوة جديدة قد تحدث بسبب التجمعات الخاصة بتصوير مشاهد الفيلم.
ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسي وآخرين.
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