علي الحجار يوجه دعوة لمحاربة استغلال التجار في الأزمات

القاهرة - لايف ستايل
وجه الفنان علي الحجار دعوة ضد استغلال التجار في غلاء الموارد أثناء الأزمات.
وعبر فيديو على صفحته بموقع Facebook خرج الحجار بفيديو فيه دعوة للفنانين والإعلاميين والصحفيين لمحاربة استغلال التجار.
وعلق الحجار على الفيديو كاتباً:"دعوة لكل زمايلي الفنانين والإعلاميين والصحفيين بإنهم يوجهوا دعوة للتجار و أصحاب المشاريع والسلع كافة..
"الأزمة فرصة لأي إنسان بإنه يراجع نفسه و ضميره.. مش فرصة إنه يغلي الأسعار على الناس"
من ناحية أخرى أنضم الفنان علي الحجار لمجموعة النجوم لتقديم محتوى إلكتروني للترفيه عن الجمهور والمواطنين في العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا.
وقال الفنان علي الحجار أنه سيقدم برنامج "ساعة تجلى" مرتين في الأسبوع عن طريق البث الإلكتروني "أونلاين"، يقدم من خلاله أغانيه القديمة بتوزيع جديد يتواصل من خلاله مع الشباب.
كما يقدم علي الحجار حفلة أونلاين من الأستوديو الخاص به.
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