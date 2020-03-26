كاردي بي تشتهي السوشي في الحجر المنزلي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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""الخليج 365"" من بيروت: أثارت النجمة كاردي بي موجة من السخرية خلال إطلالتها في حديثٍ مباشر مع متابعيها على "إنستغرام". وذلك حين بكت متمنية وجودها في مطعم للسوشي. خاصةً أنها وضعت أمامها أطباقاً من الطعام وتابعت الأكل على الهواء أمام المتابعين!

وإذ رأت أن الحكومة الأميركية لا تقوم بواجبها بشكلٍ صحيح في مواجهة كورونا باعتبار إجراءاتها غير كافية لمكافحة الفيروس، قالت أن الحكومة الصينية عزلت الناس ورشت الشوارع وطرقت على كل باب لتقيس درجة حرارة الناس وأخضعت كل شخص مصاب بالفيروس أو مشكوك بإصابته لحجر صحى صارم. وسألت: "بينما نحن في الحجر الصحي في منازلنا، ما الذي تفعله الحكومة؟ هل سترش في الشارع؟"

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