الأمير سلطان بن سلمان "ضيف الصف" على MBC1

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





""الخليج 365"" من بيروت: يُطلّ الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في حوار يعيده إلى مقاعد الدراسة مع الأطفال ضمن برنامج "ضيف الصف" على MBC1.

ويفاجئ الأطفال ضيفهم بأسئلة عن العائلة والصحة والدراسة، فيجمعون بين الأجواء المضحكة والمؤثرة، حيث يفتح الضيف قلبه متحدثاً عن مرض عانى منه سنة كاملة في صغره، ويكشف عمن كان الأقرب إليه وعن تأثير وفاة أشخاص عزيزين على قلبه، وعما تغيّر في حياته بعدما أصبح والده الملك سلمان ملكاً.

Advertisements

ويتحدّث أيضاً عن دراسته وعن شعوره عند اختياره كأوّل رائد فضاء سعودي يصعد إلى الفضاء، وكذلك عن اهتمامه بالسياحة والتراث في المملكة العربية السعودية، إلى غيرها من الأسئلة والألعاب والتحديات.

هذا ويُعرض برنامج "ضيف الصف" على MBC1، كل سبت في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.