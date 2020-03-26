شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ ‎غدا.. 14 عرضا مسرحيا "أون لاين" ضمن عروض مهرجان المسرح ‏العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدا الجمعة مهرجان المسرح العالمى بالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء ‏للمسرحى العربى بتونس بث العروض المسرحية المشاركة "أون لاين" على ‏صفحات المهرجانين فى تمام الساعة الخامسة مساء‎ .‎

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس ‏المهرجان إنه تم اختيار 14 عرضا مسرحيا لتقديم 3 عروض يوميًا فى ‏الفترة من 27 : 31 مارس الجارى على صفحتى المهرجانين فى تمام ‏الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أن تقام ‏المناقشات أون لاين عقب كل عرض‎ .‎

وأضاف أن فكرة المهرجان لاقت نجاحا كبيرا خاصة أنه أول مهرجان ‏مسرحى يتم تنظيمه على مستوى العالم ورغم العروض التى تقدمت ‏للمهرجان ووصل عددها إلى أكثر من 250 عرضا إلا أن أيام العروض ‏المحددة جعلتنا نقدم 15 عرضا فقط إذ تشارك مصر بـ 4 عروض هى ‏العرض المسرحى "عقول" من إنتاج المهرجان المسرحى الدولى لشباب ‏الجنوب لفرقة أنا كوندا المسرحية من تأليف وإخراج محمد موسى والعرض ‏المسرحى "أم العدانى " لفرقة فرقة كراكيب المسرحية إخراج : محمد سامح، ‏كذلك عرض "مولد سيدى الهذيان" من تأليف أحمد إسماعيل وإخراج شاذلي ‏صالح، بالإضافة إلى العرض المسرحى " داليدا " لفرقة ستورم تأليف ‏أحمد الغندور ومن اخرج: إسلام عبد الجواد .‏

ومن العراق تشارك ثلاث عروض هى العرض المسرحى " النبوة " تأليف ‏حسين العراقى وإخراج : كريم خنجر، أيضا العرض المسرحى " حظر ‏تجوال " التابع لمعهد الفنون الجميلة الديوانية من تأليف مهند هادي وإخراج ‏د. مهند العميدي .‏

أما المغرب فتشارك بـ 4 عروض هى العرض المسرحى " طائر مزبلة ‏التاريخ" لفرقة : جنون الفن من تأليف و إخراج : نوراني عبد ، و العرض ‏المسرحى " مجرد تفكير " لفرقة نادي محمد البسطاوي - جمعية اضواء ‏الخشبة للابداع الثقافي والفني بمكناس تأليف وإخراج : مروان الجرفي ‏‏,كوريغرافيا : فيصل الخدير، والعرض المسرحى " عزف النساء من إنتاج ‏منتدى أنفاس للثقافة والفن من تأليف وإخراج محمد السباعى، بالإضافة إلى ‏العرض المسرحى " جدال " تأليف عصام مونولوج وإخراج عثمان بوهو‎ .‎

أما إيطاليا فتشارك فرقة مجموعة تياتر بالعرض المسرحى " أيام سعيدة " ‏نص : صموىل بكيت ومن اخراج : اندريو جوماناس وبطولة ريتا جنليز - ‏توماس فييان.‏

كما تشارك الجزائر بالعرض المسرحى " تفضلى يا آنسة " بطولة كراش ‏بلال – آية خرفى وتأليف موسيقى : رابح بينية , سينوغرافيا : فاروق ‏كعوان ومن اخراج: العمرى كعوان.‏

وتشارك جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية بالعرض المسرحى " بيت الدمية ‏‏" نص هينريك إبسن، إخراج مارليان بناتا.‏

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‎ ‎أما تونس فتشارك فرقة الوفاء للنهوض المسرحي بالعرض المسرحى " ‏لهوة " نص وإخراج نوار الضويوي والسبتي الغوايبي، أما ليبيا فتشارك ‏بالعرض المسرحى "وداع دميتى" تأليف عبدالكريم عبدالحميد وإخراج علاء ‏بوفضيل‎.‎

يذكر أن مهرجان المسرح العالمى أون لاين هو أول مهرجان مسرحى على ‏النت يتم تنظيمه على مستوى العالم فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى ‏للمسرح وكذلك تحديًا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الأنشطة ‏الفنية والثقافية فى كل الدول‎ .‎