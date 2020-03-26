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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 14 عرضا مسرحيا "أون لاين" ضمن عروض مهرجان المسرح العالمى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إنه تم اختيار 14 عرضا مسرحيا لتقديم 3 عروض يوميًا فى الفترة من 27 : 31 مارس الجارى على صفحتى المهرجانين فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أن تقام المناقشات أون لاين عقب كل عرض .
وأضاف أن فكرة المهرجان لاقت نجاحا كبيرا خاصة أنه أول مهرجان مسرحى يتم تنظيمه على مستوى العالم ورغم العروض التى تقدمت للمهرجان ووصل عددها إلى أكثر من 250 عرضا إلا أن أيام العروض المحددة جعلتنا نقدم 15 عرضا فقط إذ تشارك مصر بـ 4 عروض هى العرض المسرحى "عقول" من إنتاج المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب لفرقة أنا كوندا المسرحية من تأليف وإخراج محمد موسى والعرض المسرحى "أم العدانى " لفرقة فرقة كراكيب المسرحية إخراج : محمد سامح، كذلك عرض "مولد سيدى الهذيان" من تأليف أحمد إسماعيل وإخراج شاذلي صالح، بالإضافة إلى العرض المسرحى " داليدا " لفرقة ستورم تأليف أحمد الغندور ومن اخرج: إسلام عبد الجواد .
ومن العراق تشارك ثلاث عروض هى العرض المسرحى " النبوة " تأليف حسين العراقى وإخراج : كريم خنجر، أيضا العرض المسرحى " حظر تجوال " التابع لمعهد الفنون الجميلة الديوانية من تأليف مهند هادي وإخراج د. مهند العميدي .
أما المغرب فتشارك بـ 4 عروض هى العرض المسرحى " طائر مزبلة التاريخ" لفرقة : جنون الفن من تأليف و إخراج : نوراني عبد ، و العرض المسرحى " مجرد تفكير " لفرقة نادي محمد البسطاوي - جمعية اضواء الخشبة للابداع الثقافي والفني بمكناس تأليف وإخراج : مروان الجرفي ,كوريغرافيا : فيصل الخدير، والعرض المسرحى " عزف النساء من إنتاج منتدى أنفاس للثقافة والفن من تأليف وإخراج محمد السباعى، بالإضافة إلى العرض المسرحى " جدال " تأليف عصام مونولوج وإخراج عثمان بوهو .
أما إيطاليا فتشارك فرقة مجموعة تياتر بالعرض المسرحى " أيام سعيدة " نص : صموىل بكيت ومن اخراج : اندريو جوماناس وبطولة ريتا جنليز - توماس فييان.
كما تشارك الجزائر بالعرض المسرحى " تفضلى يا آنسة " بطولة كراش بلال – آية خرفى وتأليف موسيقى : رابح بينية , سينوغرافيا : فاروق كعوان ومن اخراج: العمرى كعوان.
وتشارك جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية بالعرض المسرحى " بيت الدمية " نص هينريك إبسن، إخراج مارليان بناتا.
أما تونس فتشارك فرقة الوفاء للنهوض المسرحي بالعرض المسرحى " لهوة " نص وإخراج نوار الضويوي والسبتي الغوايبي، أما ليبيا فتشارك بالعرض المسرحى "وداع دميتى" تأليف عبدالكريم عبدالحميد وإخراج علاء بوفضيل.
يذكر أن مهرجان المسرح العالمى أون لاين هو أول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمه على مستوى العالم فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديًا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الأنشطة الفنية والثقافية فى كل الدول .
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