شكرا لقرائتكم خبر عن صور..مصطفى خاطر "دفعة محمد صلاح" فى الإذاعة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان مصطفى خاطر مسلسل إذاعى جديد بعنوان "دفعة محمد صلاح"، والذى سيتم إذاعته فى رمضان المقبل على راديو النيل، ويشاركه البطولة كل من مى كساب وأنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر. المسلسل من تأليف عمرطاهر، وإخراج خالد الشوربجى فى أولى تجاربه الإذاعية، وموسيقى وألحان محمد راجح، ومهندس الصوت محمد فتحى، وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول كابتن حلمى، والذى كان زميلا لـ اللاعب الدولى محمد صلاح فى فريق الناشئين فى مصر وكان منافسا له لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للافضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم "محمد صلاح" بحثا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب. Advertisements

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