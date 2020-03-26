شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودتها للغناء .. نور قدرى تستعد لفوازير رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة نور قدرى من أجل مفاجأة جديدة بعد عودتها للغناء مؤخراً بعد غياب سنوات، تلك المفاجأة تتمثل في المشاركة في بطولة فوازير رمضان، وذلك عبر مسلسل تعاقدت عليه مؤخراً.

ومن المفترض أن يضم المسلسل مجموعة من أبطال برنامج snl بالعربي حيث جارى التعاقد حالياً مع جزء منهم علي مشاركتها تلك الفوازير، والمقرر بدء تصويرها في أقرب فرصة.

ويأتي ذلك بعدما عادت الفنانة نور قدرى هذا الأسبوع للغناء مرة أخرى بعد غياب طويل، وذلك من خلال أغنية "تاج راسى"، والتي طرحتها بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سيد حسن، وألحان وتوزيع نديم جمال، وقد كشفت نور قدرى أنها ستركز بشكل كبير على الغناء خلال الفترة المقبلة، من خلال أكثر من أغنية حيث تعمل علي ذلك منذ سبعة أشهر وفضلت البدء بأغنية "تاج راسى".

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وتقول كلمات الأغنية: "هى اللي نمت فى حضنها.. وكبرت وانا على حجرها.. وياما لعبت على ضهرها.. وهى كان على قلبها زى العسل.. شالت عشاني فوق طاقتها.. كل دعواتها في صلاتها.. تشوفني أحسن ما فى حياتها.. راضية عني تملي هى مهما حصل.. ومهما الدنيا هتاخدني.. معنديش أغلى من أمي.. ومهما كبرت ولا عليت.. هتفضل هى تاج راسي"..

وكانت نور قدرى تعيش حالة من النشاط الفني مؤخراً من خلال اشتراكها في بطولة العديد من الأعمال خاصة علي صعيد الدراما، ومن أبرز تلك الأعمال مشاركتها في آخر أعمال الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عوالم خفية" والتي شاركت فيه مع الزعيم موسم رمضان قبل الماضى، كما شاركت في العديد من الأعمال الأخرى بشكل خاص بعد نجاح برنامج snl بالعربى التي شاركت فيه إلى جانب مجموعة من الشباب مثل اسلام إبراهيم ومحمود الليثى، نانسى صلاح وغيرهم ممن حققوا شهرة واسعة من خلال البرنامج.