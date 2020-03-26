على صوتك بالغناء.. شعار مجد القاسم وأحمد سعد وآخرين لمواجهة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عدد من نجوم الغناء من تسجيل أغانى جديدة مقدمين إياها لمواجهة فيروس كورونا، والبعض الآخر طرحها بالفعل، كنوع من التوعية للجمهور للمحافظة على الإرشادات التوعوية لتجنب تفشى الفيروس، ومن هؤلاء:
مجد القاسم
الأغنية من تأليف صلاح عطية و ألحان مجد القاسم و توزيع خالد عرفة و تم تسجيلها باستوديو مقام . وطرح مجد القاسم مؤخراً أحدث أغنياته التى تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو بارون، وتم تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ.
رضا البحراوى
طرح المطرب الشعبى رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "خليكوا في بيوتكوا" كنوع من أنواع التوعية للشعب المصرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والأغنية من كلمات محمد عنتر، وألحان وتوزيع ميشو التركي، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا الثلاثاء عليموقع يوتيوب.
عدوية شعبان عبد الرحيم
انتهى المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوعا من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس، والأغنية وهندسة صوتية محمد جودة، ومن المقرر طرحها على يوتيوب خلال أيام، وينشر ”الخليج 365”، كواليس تسجيل الأغنية.
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