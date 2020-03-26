عاصي الحلاني يلجأ لإحدى أغانية لحث الجمهور على البقاء في المنزل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو يغني لجمهوره لحثهم على البقاء في منازلهم. وغني الحلاني أغنيته "خليك بقلبي بيتك"، وطلب من الجمهور اختيار الأغاني التي يريدون سماعها. وعلق الحلاني على الفيديو: "‫شو بتحبوا تسمعوا غير أغنية حتى نغنيها، خليك بالبيت، وأنا بالبيت وبغنيلكم". ومؤخرا انتهى الحلاني من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي كان عضوا للجنة التحكيم به مع نانسي عجرم ومحمد حماقي.

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