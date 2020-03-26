بسبب الظروف الراهنة.. منحة مالية عاجلة من "المؤلفين والملحنين" لأعضائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (الساسيرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، مراعاة للظروف الراهنة وكإجراء استثنائي، صرف منحة رمضان 500 جنيه، قبل موعدها للأعضاء العاملين والأرامل والقصر، بدءا من يوم الأحد المُقبل الموافق 29 مارس 2020.

وحرصا من الجمعية على راحة وسلامة أعضائها، فسيتم تنظيم الصرف حسب الترتيب الأبجدي وفقا للجدول التالي:

- حرف ( أ )- يوم الأحد 29 مارس.

- حرف (ب-ت-ج-ح-خ) يوم الاثنين 30 مارس.

- حرف (د-ذ-ر-ز-س-ش-ص) يوم الثلاثاء 31 مارس.

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- حرف (ط-ع) يوم الأربعاء 1 أبريل

- حرف (ف-ق-ك-ل) يوم الخميس 2 أبريل

- حرف (م ) يوم الأحد 5 أبريل

- حرف (ن-ه-و-ي) يوم الاثنين 6 أبريل

وعلى من يرغب في الحصول على منحته عن طريق البريد من الأقاليم أو القاهرة، عليه أن يخاطب الجمعية، وسيكون مجلس الجمعية مستعدا لبحث تدابير أخرى حسب تطور الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.