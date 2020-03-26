أحمد عيد: "العالم كله هيعمل أفلام عن كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على استخدام الشوارع الخالية فنيا.

وكتب عيد: "لما هتخلص أزمة كورونا العالم كله هيعمل أفلام ومسلسلات هتتناول ظروف وأحداث الفترة دي، وساعتها هنحتاج لقطات للشوارع والميادين والطرق وهي فارغة من الحركه والناس، طبعا للأسف احنا مش هنلاقي اللقطات دي عندنا وهنضطر نعملها جرافيك بفلوس كتير قوي، أو هنستعين بلقطات حقيقية ولكن رديئة فنيا".

يُذكر أن الفنان أحمد عيد يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "اختراق 2" بإحدى الفيلات في الشيخ زايد، مع الفنان السعودى طلال السدر، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، إذ يظهر عيد خلال الأحداث بشخصية زوج الفنانة مى سليم، التي تلعب دور "يوتيوبر" على برامج اللايف، هو يجسد شخصية طبيب كيميائي يعمل داخل شركة أدوية في السعودية.