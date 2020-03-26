بالفيديو| أحمد الفيشاوي: "بتخانق مع كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو وصورتين، من داخل منزله، أثناء التزامه بالبقاء في البيت للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب في تعليقه على الفيديو والصورتين "وأنا بتخانق مع الكورونا في البيت.. لن أتخلى أبدا".

الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرا فيلم "يوم وليلة"، ويشارك في بطولة فيلمين جديدين هما "أشباح أوروبا" و"الحارث".