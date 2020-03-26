محمد أمين راضي يتحدث لـ"الخليج 365" عن طقوسه في الكتابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست محمد أمين راضي، إنه يتبع طقوسًا معينة أثناء كتابة أعماله الفنية، والتي كان أخرها الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس"، المقرر عرضه الجزء الثاني منه قريبًا على منصة شاهد الاليكترونية.

وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أغلق على نفسي الفترة التي انشغل فيها بكتابة أي عمل جديد"، متابعًا "محدش بيشوفني فترة الكتابة".

وردًا على سؤال هل يستوحى شخصيات أعماله من نماذج حقيقية يقابلها في الواقع، أكد "مفيش شخصيات مستوحاة كاملة من الواقع، قد أستعين بأجزاء في بعض الشخصيات".

"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، سلوى خطاب، كريم قاسم، إيمان العاصي.