الليلة.. إنچي علي تحتفل بعبدالحليم حافظ وأحمد زكي في "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تحيي المذيعة إنچي علي في حلقة خاصة من برنامج أسرار النجوم، المُذاع عبر راديو نجوم إف إم، ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. وتتحدث في نفس الحلقة عن "النمر الأسود" أحمد زكي بمناسبة ذكرى وفاته، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً. وتتحدث إنچي عن مشوار الفنان والمطرب عبدالحليم حافظ، وبدايته الفنية حتى مرضه ووفاته، كما تتحدث عن الفنان الكبير أحمد زكي وبدايته وأهم أدواره في السينما والتلفزيون حتى وفاته.

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