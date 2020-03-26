صور.. ريم مصطفى تنشر صورًا من الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"تويتر"، صورًا لها من طبيعة يومها بالحجر المنزلي، تزامنًا مع إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وظهرت "ريم"، في الصور وهي في المنزل وبدون مكياج، وعلقت على الصور قائلة: "مود الحجر المنزلي".

وتنتظر ريم مصطفى عرض مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، على منصة WATHC IT، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، بطولة كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ومحمد الدقاق، وعدد كبير من الفنانين.