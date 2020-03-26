صدفة تجمع بين حلا شيحة ونسرين أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: كشفت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن صدفة جمعتها بالفنانة نسرين أمين. ونشرت "حلا" صورة تجمعهما، وعلقت: "صدفة جميلة مع الجميلة نسرين أمين، بحبها وبحب إحساسها وتمثيلها، بتمنالك التوفيق والنجاح يا نيسو". حلا شيحة تشارك في بطولة مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة يسرا، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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