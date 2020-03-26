فيديو.. منة فضالي: خليك في البيت عشان صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها من المنزل، طالبت خلاله جمهورها بالبقاء في منازلهم تزامنًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت "منة"، في الفيديو: "عشان صحتك وحياتك وبلادك وأولادك.. خليك في البيت".
وكانت آخر أعمال منة فضالي مسلسل "بنت القبائل"، بطولة حنان مطاوع، محمد رياض، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، ياسمين علي، سميرة عبد العزيز وغيرهم، تأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي، ومن إخراج حسني صالح.
وتتخذ الدولة المصرية عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، أبرزها قرار حظر تجوال لمدة أسبوعين، يحظر على المواطنين الانتقال أو التحرك على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
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