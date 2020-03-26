تعرف على السبب وراء حذف كورتني كارداشيان لحساب ابنها على مواقع التواصل

صرحت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كارداشيان ، عن السبب الحقيقي وراء حذفها حساب ابنها " مايسون ديسيك " على Instagram، وذلك من خلال جلسة مباشرة علي موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".
وقالت "كارداشيان": "لقد قمت بحذف حساب ابني مايسون لأن أناو سكوت شعرنا فقط أنه ليس كبير بما يكفي ، لأنه في العاشرة من عمره، و أعتقد أن هناك حدًا للعمر من أجل التعامل مع Instagram، وأعتقد أنه عندما يبلغ من العمر 13 عاماً سيكون ذلك مناسب تمامًا له ".
واضافت إيضا" انه ليس لديه هاتف ذكي خاص، إلا أنه يمتلك جهاز iPad وجهاز كمبيوتر للمدرسة.
يذكر ان "كورتني" هي أم لثلاث أبناء مع سكوت و هم مايسون ذو الـ 10 أعوام ، و بينيلوب البالغة من العمر 7 أعوام ، و رين 5 أعوام .
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