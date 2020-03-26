لهذا السبب.. نانسي عجرم: أرفض إحياء حفلات البث المباشر

علقت المطربة اللبنانية نانسى عجرم خلال مداخلة هاتفية لأحدى البرامج الشهيرة، عن إحياء حفلات البث المباشر، وانها ليست في الصالح العام؛ لأنها تجمع المطرب بفرقته الموسيقية في مكان واحد.



جاء ذلك من خلال مداخلة بالفيديو لنانسى

ببرنامج "منا وجر" المذاع على شاشة الـ MTV اللبنانية، حيث قالت "نانسي":" لا أستطيع تقديم هذا النوع من الحفلات، فأنا ملتزمة بقرارات العزل الاجتماعي، ومثل هذه الحفلات ستجمعني مع فرقتي في مكان واحد وهذا ليس في الصالح العام".



وكان عدد من النجوم والفرق الموسيقية قد أعلنوا عن تقديم حفلات في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن نانسي عجرم أصدرت مؤخرًا أغنية بعنوان "قلبي يا قلبي" من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، إخراج رجا نعمة.