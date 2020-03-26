شاهد .. محمد رمضان يطرح البوستر الدعائي لـ البرنس

نشر النجم محمد رمضان البوستر الدعائي لمسلسل البرنس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق رمضان على أفيش الدعائي لمسلسل البرنس، قائلًا:

قريبًا البوستر و الإعلان الرسمي لمسلسل البرنس رمضان2020 .. ثقة في الله نجاح.

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يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، محمد

جمعة، حمدي هيكل، علاء زينهم، عبدالحميد سند، أحمد فهيم، ميشيل مساك، حمدي إسماعيل، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، دنيا عبدالعزيز، مروة الأزلي، نور، أحمد داش، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء.