شاهد .. تامر حسني يعطي دروسا طبية لتجنب الإصابة بكورونا

وجه النجم الكبير تامر حسني بعض النصائح الطبية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحرص تامر حسني أشد الحرص على صحة متابعينه وجمهوره، وأعطى بعض النصائح لتوخي الحذر من فيروس كورونا المستجد، والمعروف علميًا بأسم كوفيد 19.

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وقال تامر حسني: أسبوعين تحديد المصير .. أرجوكم نهتم بالبوست ده

ضروري أهم اسبوعين عايزين نعديهم على خير ان شاء الله و ربنا هيفرجها علينا المهم نظافة الإيد بالصابون ٢٠ ثانيه .. أشرب ميه كتير و مشروبات ساخنه .. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة و فيها لمون و ملح

و الأهم اعزل نفسك عن كل اقاربك و اعز أصدقائك

تعامل ان كل من حولك مريض و انت تحمي نفسك منهم أو كأنك انت المرض و حريص ان لا تُعدي أحدًا منهم .. معلش نستحمل اسبوعين ارجوكم و الله هتفرق معانا كلنا و هنحس الفرق بسرعه و هنعدي بعون الله.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير تامر حسني لعرض فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، فايز المالكي.