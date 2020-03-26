بسبب كورونا.. قرارات جديدة من المتحدة للإعلام لأجل المصريين

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض لقاء الجمعة مع فضيلة الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروسكورونا.
ويتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.
كما قررت "المتحدة" عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.
وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة أن هذا يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي اتخذتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة تامر مرسي اتخذ العديد من القرارات في هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوى الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي وإخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.
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