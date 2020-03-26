شاهد.. عرض عروستي للأطفال وحفل لعمر خيرت على قناة الثقافة باليوتيوب

يبث فى السادسة مساء الخميس 26 مارس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب عرض الأطفال عروستى من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح، تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس مصطفى حسين ومن إخراج محمد نور ويقوم باداء التمثيل الصوتى والغناء

النجم أحمد السقا.

يليه حفلاً للموسيقار عمر خيرت يتضمن مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة منها العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، خللى بالك من عقلك ، فى هويد الليل ،

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