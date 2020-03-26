شاهد.. عرض عروستي للأطفال وحفل لعمر خيرت على قناة الثقافة باليوتيوب

يبث فى السادسة مساء الخميس 26 مارس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب عرض الأطفال عروستى من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفنى للمسرح، تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس مصطفى حسين ومن إخراج محمد نور ويقوم باداء التمثيل الصوتى والغناءالنجم أحمد السقا.
يليه حفلاً للموسيقار عمر خيرت يتضمن مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة منها العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، خللى بالك من عقلك ، فى هويد الليل ،مسألة مبدأ ٢ ، تيمة حب، زى الهوا، الداعية ولعب صولوهاتها على آلة الكمان حسام شحاته ، فيها حاجة حلوة ، إعدام ميت، الخواجة عبد ، جيران الهنا ، عفوا أيها القانون ، النوم فى العسل ، مافيا، عارفة، قضية عم احمد ، انت المصرى ، البخيل وأنا و100 سنة سينما.
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