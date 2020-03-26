بسبب الظروف الراهنة.. منحة مالية عاجلة من "المؤلفين والملحنين" لأعضائها

قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، برئاسة الدكتور مدحت العدل، صرف منحة رمضان "500 جنيه مصري" قبل موعدها للأعضاء العاملين والأرامل والقصر، بدءًا من يوم الأحد المقبل 29 مارس 2020، وذلك مراعاة للظروف الراهنة وكإجراء استثنائي.

وحرصًا من الجمعية على راحة وسلامة أعضائها، فسيتم تنظيم الصرف بحسب الترتيب الأبجدي وفقًا للجدول التالي:

حرف( أ )- يوم الأحد 29 مارس

حرف(ب-ت-ج-ح-خ) يوم الإثنين 30 مارس

حرف(د-ذ-ر-ز-س-ش-ص) يوم الثلاثاء 31 مارس

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حرف(ط-ع) يوم الأربعاء 1 أبريل

حرف(ف-ق-ك-ل) يوم الخميس 2 أبريل

حرف(م ) يوم الأحد 5 أبريل

حرف(ن-ه-و-ي) يوم الإثنين 6 أبريل.

وعلى من يرغب في الحصول على منحته عن طريق البريد من الأقاليم أو القاهرة، عليه أن يخاطب الجمعية، وسيكون مجلس الجمعية مستعدًا لبحث تدابير أخرى حسب تطور الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.