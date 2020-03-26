أنسى كورونا وشاهد 3 أفلام كوميدية في بيتك

قد يرغب البعض في مشاهدة بعض الأفلام الكوميدية التي يظل المشاهد يضحك بشكل متواصل عليها حتى ينسى ولو بشكل مؤقت القلق والهلع الذي نعيشه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك ترشح بوابة الوفد ثلاث أفلام مصرية كوميدية لمحبي هذا النوع من الأعمال.

فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول

تجتمع كل من إسعاد يونس وسهير البابلي مرة أخرى في فيلم " ليلة القبض على بكيزة وزغلول " عقب اجتماعهم في المسلسل الذي حمل أسم بكيزة

وزغلول ويستكمل الفيلم أحداث المسلسل لتعود كل من بكيزة وزغلول للفقر مرة أخرى ويحاولان البحث عن عمل إلا أن يتعرفا على " أحمد راتب " والذي يعمل في إحدى المنظمات الإرهابية ويحاول تخبئة ميكروفيلم داخل شيكولاتة تتناولها زغلول لتتوالى الأحداث بعد ذلك.

فيلم يوم ملوش لازمة

وهو أحد أفلام محمد هنيدي التي لاقت نجاح جماهيري كبير ويلجأ لها البعض في

Advertisements

حالة البحث عن فيلم يهدف للكوميديا فقط، تدور أحداث الفيلم حول حفل زفاف محمد هنيدي وريهام حجاج والتى تحاول روبي إفساده للظفر بالعريس.

الفيلم من بطولة محمد هنيدي، روبي، ريهام حجاج، محمد ممدوح، هالة فاخر وغيرهم من نجوم الكوميديا.

فيلم زنقة ستات

يخوض " حسن الرداد " تحدى مع والده الطبيب النفسي حول إمكانية علاجه لسيدات فشل الأب في علاجهن وإرجاع ثقتهن في الرجال فيقبل الرداد التحدي وتساعده في ذلك السكرتيرة والتى قامت بدورها إيمي سمير غانم.

الفيلم من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نسرين أمين، أيتن عامر، مي سليم وغيرهم من نجوم الفن المصري.