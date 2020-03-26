بالفيديو.. على صدى الحمام ميس حمدان تُغني مسكتلوش

شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت حمدان خلال الفيديو تغني داخل الحمام وترتدي ملابسالمنزل، وعلقت على المنشور قائلة : "مسكتلوش" مسكتلوش ما بعد الشاور.. طبعًا مع صدى الحمام أحلى".
الجدير بالذكر أنه كانت طرحت الفنانة ميس حمدان، عام 2017 توزيعًا جديدًا لأغنيتها "مسكتلوش"، حمل طابعًا شرقيًا مختلفًا عن التوزيع الأصلي،الذي تم طرحه عام 2010.
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