ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​نجلاء بدر​ صورة تنقسم الى نصفين، الجزء الأول منها عبارة عن كنبة في منزل، اما الثاني يظهر سرير في المستشفى، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذّرت نجلاء من خلال هذه الصورة المتابعين، داعية اياهم ان يحموا انفسهم والبقاء في منازلهم للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وعلقت نجلاء على الصورة قائلة: "القرار بيدك، خليك في بيتك وسط أهلك".

الجدير ذكره ان نجلاء بدر تجسد دور زوجة الفنان المصري محمد رمضان في مسلسله الجديد "البرنس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر بتوعية للجمهور من فيروس كورونا-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.