اليكم وصفة شريهان الأكيدة للقضاء على فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​شريهان​ مقطع فيديو طريف من عمل تمثيلي قديم، اشارت من خلاله الى الوصفة الأكيدة التي تقضي على ​فيروس كورونا​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقى الفيديو رواجا كبيرا بين المتابعين الذي اثنوا على طرافة شريهان في هذه المرحلة الصعبة الني نعيشها بسبب فيروس كورونا.

الجدير ذكره أن شريهان كانت قد توقفت عن تصوير مسرحيات جديدة، بعد إنتهائها من مسرحية واحدة فقط وهي "كوكو شانيل"، سيناريو وحوار وأغاني مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري.

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